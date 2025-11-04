Schweiz ist Weltmeister in digitaler Wettbewerbsfähigkeit

Abo
So aktiv ist die Ransomware Akira in der Schweiz wirklich
Laut dem Bacs schlägt aktuell keine andere Ransomware-Bande in der Schweiz so oft zu. Das Bundesamt erläutert seine Einschätzung.
Loading
Laut dem Bacs schlägt aktuell keine andere Ransomware-Bande in der Schweiz so oft zu. Das Bundesamt erläutert seine Einschätzung.
Auch dieses Jahr konnte der Druckerhersteller seinen Umsatz steigern. Gleichzeitig präsentiert das Unternehmen seine neue Drucker-Serie.
Die Zusammenarbeit mit Wisekey ist Teil der ehrgeizigen Gesamtkonzeption Weltall der Schweizer Armee.
Der bisherige CIO der Universität St. Gallen wird neuer Leiter des Amts für Informatik und Organisation des Kantons Zug. Er löst den Interimsleiter Roman Büchler ab.