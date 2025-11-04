Schweiz ist Weltmeister in digitaler Wettbewerbsfähigkeit

Die Zustimmung zum digitalen Identitätsnachweis, die hohe Innovationskraft und attraktiven Rahmenbedingungen sind gute Argumente für den Digitalstandort Schweiz. Zu diesem Ergebnis kommt das jährliche World Digital Competitiveness Ranking (WDCR) des Lausanner Institute for Management Development (IMD).

In der globalen Rangliste der digital wettbewerbsfähigsten Staaten nimmt die Schweiz erstmals den Spitzenplatz ein, nach Rang zwei im Vorjahr . Eine grosse Agilität und die Fähigkeit, internationale Talente anzuziehen, seien für die Studienautoren weitere überzeugende Gründe gewesen, die Schweiz auf den ersten Platz zu setzen.

Dank der positiven Entwicklungen im Inland kann die Schweiz den bisherigen Spitzenreiter Singapur verdrängen. Dort seien stagnierende oder rückläufige Entwicklungen zu beobachten, womit Singapur sogar noch hinter die Vereinigten Staaten zurückfällt und nur noch auf dem dritten Platz rangiert. Die USA machen hingegen zwei Ränge gut. Die Nachbarländer Deutschland (18.), Frankreich (21.), Österreich (24.) und Italien (40.) sind weit von den Spitzenplätzen entfernt.

Die Schweiz müsse ihre Spitzenposition jetzt aktiv verteidigen, so das IMD. Denn die digitale Wirtschaft sei auch von den globalen Handelskonflikten betroffen, die einheimische Unternehmen stark zusetzen. Die Schweiz könnte deshalb genauso schnell wieder hinter Singapur und die USA zurückfallen, warnen die Experten.