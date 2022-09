SDI findet neuen Geschäftsführer

Die Swiss Digital Initiative (SDI) hat einen neuen Geschäftsführer gefunden. Fathi Derder übernimmt die Stelle gemäss einer Mitteilung per November 2022. In dieser neuen Phase will die SDI insbesondere ihre internationale Positionierung und das Digital Trust Label vorantreiben. Weiter soll das Label zu einem anerkannten Standard für vertrauenswürdige digitale Anwendungen werden. Hierfür rekrutierte die Stiftung bereits zu Beginn des Jahres Expertinnen und Experten.