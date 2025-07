Security-Behörde nennt Citrix-Lücke "unakzeptables Risiko"

Im Juni gab Citrix drei kritische Schwachstellen in seinen Netscaler-Produkten bekannt. Eine davon mit einer Bewertung von 9.4 wurde inzwischen in Anlehnung an eine vormalige gravierende Schwachstelle "Citrix Bleed 2" getauft. Sie kann aus der Ferne ausgenutzt werden, um Anmeldeinformationen von einem Netscaler-Gerät zu erhalten, was Hackern einen erweiterten Zugriff auf Netzwerke ermöglicht.