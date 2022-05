Update: Seit Tagen ist das E-Banking der Basler Kantonalbank gestört

Ab Donnerstag, 26. Mai, war das E-Banking der Basler Kantonalbank (BKB) und ihrer Tochter Bank Cler gestört. "Ich kann seit Donnerstagabend nicht mehr auf mein E-Banking zugreifen. Weder per Smartphone noch per Notebook", meldete ein Kunde am Sonntag auf Twitter. Laut Meldungen im Play Store stürzt die Android-App sofort nach dem Öffnen ab. Auf der Website der BKB wie auch der Bank Cler heisst es dazu: "Aktuell ist ein Login mit Android-Geräten weder im E-Banking noch im Mobile Banking möglich."

Zuerst hatte 'inside-paradeplatz.ch' über die Störung berichtet. Wie die BKB-Medienstelle auf unsere Anfrage am 30. Mai bestätigt, begann der Ausfall am Auffahrtsdonnerstag. Ein Login mit Android-Geräten sei seither bei der Kantonalbank und der Bank Cler nicht mehr möglich. "Auch können zurzeit keine PushTAN für das Login im E-Banking über Android-Geräte empfangen werden." Nicht betroffen seien iOS-Geräte und Zak, die Smartphone-Banking-App der Bank Cler.

Zum Grund des Ausfalls schreibt uns die Medienstelle: "Die genaue Ursache ist derzeit noch in Abklärung. Gemäss unserem Software-Partner ist die Ursache auf eine Änderung im Google Play Store zurückzuführen. Infolge dieser Änderung kann das App-Update-Modul die aktuelle Android-App-Version nicht verifizieren und es kommt zum Abbruch der App."

Die BKB arbeite "mit Hochdruck an einer zeitnahen Lösung. Zurzeit kann jedoch kein definitiver Zeitpunkt genannt werden, wann die App wieder zur Verfügung stehen wird."

Betroffenen Kunden rät die Bank, sich für dringende Aufträge mit Ausführung bis am 1. Juni an das Customer Operations Center über die entsprechenden Telefonnummern zu wenden. "Kurzfristig besteht die Möglichkeit, die Login-Methode von PushTAN auf M-Tan (SMS-Login) umzustellen", so die BKB weiter. "Diese Umstellung kann durch das Customer Operations Center vorgenommen werden, sofern eine korrekte Mobiltelefonnummer der Kundin resp. des Kunden im System hinterlegt ist."

Neue App-Version behebt die Störung

Am 31. Mai meldet die Bank, dass die technischen Störungen behoben worden seien. Im Play Store stehe dazu eine neue App-Version (4.13.22) zur Verfügung. Kunden der BKB sowie der Bank Cler könnten die bestehende Android-Apps aktualisieren und wie gewohnt nutzen, erklärt uns die Bank.