Siemens Digital Industries Software erhält DACH-Doppelspitze

Siemens Digital Industries Software verteilt die Leitung der DACH-Region neu auf zwei Personen, wie das Unternehmen mitteilt. An der Seite von Klaus Löckel, der im April 2022 die Leitung der DACH-Region und die Geschäftsführung in Deutschland übernommen hatte, ist nun auch Christopher-Alexander Unkauf im Management-Team der Region. Unkauf ist seit Oktober 2022 Geschäftsführer für Österreich und die Schweiz.

Bevor er zu Siemens Digital Industries Software ging, war Löckel Executive Vice President Business Development bei Hexagon Manufacturing Intelligence. Davor war er 8 Jahre bei Dassault Systèmes, wo er den Vertriebsbereich Transportation & Mobility sowie Business Transformation leitete, bevor er 2018 zum Geschäftsführer ernannt wurde.

Christopher-Alexander Unkauf arbeitet schon seit 17 Jahren bei Siemens in Zug und München. Vor seiner neuen Aufgabe als Geschäftsführer in Österreich und der Schweiz war er Head of Finance für die DACH-Region beim Unternehmen sowie als CFO für Österreich, die Schweiz und für 15 weitere Länder in Mittel- und Osteuropa verantwortlich.