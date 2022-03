Smallpdf übernimmt PDF Tools

Smallpdf hat mit der Firma PDF Tools einen anderen Zürcher Anbieter von Technologie zur Dokumentenverarbeitung übernommen. Gemäss einer Mitteilung von Smallpdf betrug der Kaufpreis für PDF Tools 30 Millionen Dollar. So viel zu bezahlen, sei durch den starken Kapitalertrag des Unternehmens ermöglicht worden.

Zur Akquisition sagt Dennis Just, CEO von Smallpdf: "PDF Tools war über die Jahre ein hervorragender Partner für uns. Ihre marktführenden Lösungen für das Rendering, die Bearbeitung und die Konvertierung von Dokumenten waren das Rückgrat von Smallpdfs meistgenutzten Produkten." Mit der Übernahme will der Anbieter, "seine Position als führendes Unternehmen im globalen Dokumentenmanagement-Markt festigen".

Smallpdf begann 2013 mit einem einzigen Komprimierungstool und hat inzwischen eine Suite von mehr als 20 PDF-Tools entwickelt. Laut eigenen Angaben werden diese von über 50 Millionen Nutzenden pro Monat verwendet. Das Unternehmen beschäftigt 90 Mitarbeitende und verfügt über Niederlassungen in Zürich und Belgrad.

PDF Tools wurde 2002 von Hans Bärfuss gegründet und bietet eine Technologie für die Dokumentenverarbeitung an. Zu den Kunden des Unternehmens gehörten neben Smallpdf auch Lufthansa, UBS und Swiss Life. "Dies ist der nächste grosse Schritt für PDF Tools, und wir sind zuversichtlich, dass er unseren Kunden und Mitarbeitern noch mehr Nutzen bringen wird", wird der bisherige CEO von PDF Tools in der Mitteilung zitiert. In Zukunft werde er dem Unternehmen in beratender Funktion beistehen und freue sich auch auf diesen Wechsel, so der PDF-Tools-Gründer weiter.