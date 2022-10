So wenig Smartphone-Verkäufe wie zuletzt 2014

In den letzten Jahren gingen die Absatzzahlen von Smartphones nur in eine Richtung: nach oben. Dieser Trend ist jetzt zu Ende, zumindest wenn es nach den Analysten von Counterpoint Research geht. Demzufolge sind die Smartphone-Verkäufe auf das Niveau von 2014 gefallen.

Gründe für die geringere Nachfrage sieht Counterpoint in der geopolitischen Krise zwischen China und den USA, im weltweiten Inflationsdruck, dem russischen Krieg in der Ukraine und in den Ängsten vor einer Rezession. Ausserdem würden Smartphones langlebiger und der technologische Fortschritt habe sich verlangsamt.

Einzig Apple hat es geschafft, wachsende Zahlen zu präsentieren. Im vergangenen Quartal steigerte der Konzern den Umsatz im Jahresvergleich um 8% auf 90,1 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verbesserte sich der Gewinn von 20,55 auf 20,72 Milliarden. Das iPhone war dabei ein zentraler Treiber mit einem Umsatzplus von 38,9% auf 42,6 Milliarden Dollar.