Spyware-Hersteller NSO soll für Whatsapp-Hack 168 Millionen Dollar Strafe zahlen

Wegen Ausspähattacken auf Whatsapp-Nutzer soll ein Entwickler von Überwachungs-Software fast 168 Millionen Dollar an den Whatsapp-Mutterkonzern Meta zahlen. Geschworene in Kalifornien haben entschieden, dass Meta von der israelischen Firma NSO knapp 445'000 Dollar als Schadenersatz zustehen. Hinzu kommt eine Strafzahlung von 167,25 Millionen Dollar. Das Urteil sei ein "wichtiger Schritt für den Datenschutz und die Sicherheit", schreibt Meta in einer Mitteilung. Es handle sich um den ersten "Sieg gegen die Entwicklung und den Einsatz illegaler Spyware, die die Sicherheit und Privatsphäre aller Menschen bedroht".

NSO will eine Berufung prüfen, sagte ein Sprecher dem Onlinemagazin "The Verge".