Stadt Winterthur bricht HR-Projekt ab

31. Oktober 2025 um 11:37
Foto: Stadt Winterhur

Während der Wechsel auf ein neues ERP-System geklappt hat, muss die Ablösung von SAP Stäfa noch warten. Das Migrationsprojekt wird abgebrochen und neu ausgeschrieben.

Die Stadtverwaltung Winterthur muss vorerst weiter mit der vorhandenen Personalsoftware arbeiten. Wie die Stadt mitteilt, hat sich der Stadtrat aus verschiedenen Gründen entschieden, das Projekt zur Erneuerung der Personallösung abzubrechen.
