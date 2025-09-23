STMicroelectronics untersucht Cybervorfall

23. September 2025 um 09:11
  • security
  • breach
  • Halbleiter
  • stmicroelectroniecs
Produktionsstätte von STMicroelectronics in Crolles, Frankreich. Foto: zVg

Ein Hacker bietet grössere Datenpakete des Schweizer Chipherstellers an.

Am 17. September veröffentlichte ein User in einem Hackerforum einen ersten Post zu STMicroelectronics (STM). Er sei im Besitz eines Datensatzes mit 18'000 Files des Halbleiterherstellers mit Hauptsitz nahe Genf. Am 20. September folgte ein weiterer mit "Part 2" betitelter Post: Diesmal sollen sich 300'000 "Deleted User Requests" im Paket befinden, darunter Angaben zu E-Mail-Adresse, Firma und Herkunftsland von Usern.
