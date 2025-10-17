Strafanzeige wegen Blockchain-Plattform der Fifa

Die interkantonale Geldspielaufsicht hat eine Strafanzeige im Zusammenhang mit der Blockchain-Plattform der Fédération Internationale de Football Association (Fifa) eingereicht. Wie sie mitteilt, war sie Anfang Oktober auf die Online-Plattform collect.fifa.com aufmerksam geworden. Dort würden verschiedene Gewinnspiele angeboten, die teilweise Tickets für die Fussball-Weltmeisterschaft 2026 als Prämie haben.

Der Fussball-Weltverband vertreibe auf der Online-Plattform verschiedene Sammelstücke (Collectibles). Diese virtuellen Non-Fungible Tokens (NFTs) sind in der zugehörigen Blockchain-Plattform gespeichert.

Im Rahmen der Sachverhaltsabklärung der Aufsichtsbehörde habe sich der Verdacht erhärtet, dass auf der Plattform in der Schweiz nicht bewilligte und damit illegale Geldspiele angeboten werden. Die Geldspielaufsicht ist nach eigenen Angaben verpflichtet, die Strafverfolgungsbehörden zu benachrichtigen, wenn sie Kenntnis von Verstössen gegen das Schweizer Geldspielgesetz erhält.

Lotterien und Sportwetten

Die Abklärungen hätten ergeben, dass an den Gewinnspielen nur gegen Bezahlung teilgenommen werden kann, wobei geldwerte Vorteile in Aussicht stehen. Ob die Teilnehmenden einen Gewinn erzielen, hängt unter anderem von Zufallsziehungen ab. Gemäss der Aufsichtsbehörde handle es sich aus geldspielrechtlicher Sicht bei den betreffenden Angeboten teilweise um Lotterien und teils um Sportwetten.

In einem Modus können die Teilnehmenden beispielsweise das Recht auf den Erwerb einer Eintrittskarte für den Final der Weltmeisterschaft (Right to Final) kaufen. Sie müssen sich dafür allerdings auf eine Nationalmannschaft festlegen und dafür ein NFT kaufen. Erreicht ihr Team den Final, hätten die Teilnehmenden das Recht, ein Ticket zu erwerben.

Die Geldspielaufsicht betont in der Mitteilung, dass die abschliessende strafrechtliche Beurteilung der Fifa-Aktivitäten den Strafverfolgungsbehörden obliege. Deshalb erteile sie derzeit keine weiteren Auskünfte zu dem Fall.