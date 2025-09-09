Supply-Chain-Angriff auf Node.js

Abo
Salesforce-Attacke trifft immer mehr Security-Anbieter
Auch Tenable, Proofpoint und weitere melden Datenlecks wegen Angriffen auf Salesloft Drift. Salesloft gibt erste Details seiner Untersuchung des Vorfalls bekannt.
Loading
Auch Tenable, Proofpoint und weitere melden Datenlecks wegen Angriffen auf Salesloft Drift. Salesloft gibt erste Details seiner Untersuchung des Vorfalls bekannt.
Die Technologiebehörde NIST warnt vor einer Schwachstelle in der weit verbreiteten ERP-Software. Mehrere Sicherheitsanbieter wollen bereits Angriffe beobachtet haben.
Cloudflare hat einen Angriff von 11,5 Terabit pro Sekunde blockiert. Weltweit fanden im ersten Halbjahr 2025 über 8 Millionen DDoS-Attacken statt. Auch die Schweiz bleibt ein Ziel.
Die Angriffswelle auf die Applikation Salesloft Drift weitet sich zu einer Supply-Chain-Attacke aus. Hunderte Firmen sind betroffen, auch prominente Security-Anbieter.