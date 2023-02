Supply-Chain-Angriffe: Rechenzentren seit 2021 Ziel einer grossen Kampagne

Die Security-Firma Resecurity hat am 20. Februar Datensätze von Firmen gefunden, die aus einem Angriff auf Clouddienstleister und Betreiber von Rechenzentren stammen. Es sei nur der jüngste Fund aus einer mehrjährigen Angriffswelle. Der internationale Feldzug läuft laut Resecurity seit Herbst 2021. Damals hatten Security-Forscher der Firma entdeckt, dass Kriminelle Schwachstellen in den Lieferketten suchten.

In einem Nachfolgeportal des berüchtigten "Raidforums" wurden jüngst mehrere Zugänge zu mutmasslich betroffenen Datencenter gepostet. Ein noch vorhandener Eintrag handelt von einem Betreiber, der in 15 Ländern rund 1200 Kunden zählt. Wer hinter der Kampagne steckt, ist bislang nicht bekannt, die jüngsten Veröffentlichungen passen laut Resecurity aber zu den seit 2021 beobachteten Aktivitäten. Noch sei das volle Ausmass der ausgeklügelten Aktivitäten nicht abzuschätzen, schreibt der Security-Spezialist in einem Blogbeitrag, den die 'Netzwoche' entdeckt hat.