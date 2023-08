Swico bekommt einen Nachhaltigkeitsverantwortlichen

Swico hat sein Team vergrössert. Bereits im März hat der Schweizer ICT-Branchen­verband Jakob Knauf zum Sachkundigen für Klimaschutz und erneuerbare Energien ernannt. Die letzten 3 Monate hat Knauf dazu genutzt, um sich mit den Verbands­aktivitäten, dem Recycling und dem Potential für Klimainitiativen in der Digital­branche vertraut zu machen, schreibt uns Swico-Geschäftsführerin Judith Bellaiche auf Anfrage.

Bevor er Nachhaltigkeitsverantwortlicher bei Swico wurde, war Knauf als wissen­schaft­licher Mitarbeiter und Doktorand an der Universität St. Gallen tätig. In dieser Zeit hat er sich mit dem Management von Klimaschutzlösungen im Bereich der erneuerbaren Energien beschäftigt.

In seiner neuen Rolle soll Knauf die Swico-Mitglieder bei Nachhaltigkeitsthemen unterstützen. Gemäss einer Medienmitteilung des Verbandes liegt sein Arbeitsfokus auch auf der Kreislaufwirtschaft im Recycling. Laut eigenen Angaben gefällt ihm das Potenzial, das die Digitalisierung für ökologische und soziale Nachhaltigkeit mit sich bringt. "Bei Swico kann ich mich aktiv in aktuelle Themen einbringen – das treibt meinen Ehrgeiz an", wird er in der Mitteilung zitiert.

Nachhaltigkeit auch für Swico immer wichtiger

Im Verband soll der Nachhaltigkeitsverantwortliche den Mitgliedern dabei helfen, konkrete Handlungsfelder zur Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu identifizieren. Zudem sollen im Bereich Recycling konkrete Wege erarbeitet werden, wie die Kreislaufwirtschaft für Digitalgeräte weiter gefasst werden kann.

Nachhaltigkeit rückt auch bei Swico immer weiter ins Zentrum. Erst im Juni hat der Vorstand des Verbandes bekräftigt, dass Nachhaltigkeit ein wichtiger Pfeiler für die Branche sei. "Alleine aus einer Beschaffungslogik müssen unsere Mitglieder zunehmend komplexe Nachhaltigkeitskriterien erfüllen", schreibt Judith Bellaiche.