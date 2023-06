Swico-Index: Die ICT-Branche bleibt verhalten optimistisch

Die Stimmung in der Schweizer ICT-Branche kühlt sich weiter ab. Zwar ist der ICT-Index des Branchenverbands Swico mit 0,3 Punkten nur noch geringfügig gefallen, aber es ist die zweite Negativentwicklung in Folge. Trotzdem erwarten die meisten Segmente der Branche ein rentables Wachstum, wie Swico mitteilt.

"Die Unternehmen sehen sich mit der steigenden Inflation und der damit verbundenen unsicheren Wirtschaftslage konfrontiert", heisst es in der Mitteilung. Die Teuerung hat sich allerdings seit dem Höchststand im Februar auf noch 2,2% im Mai verlangsamt, was fast im Zielband der Schweizerischen Nationalbank (SNB) mit Obergrenze 2% liegt.

Zugleich sehen sich die ICT-Firmen mit einer hohen Dynamik in Geschäftsmodellen und Produkten und Services konfrontiert. Insbesondere die Trends im Bereich Künstliche Intelligenz stellen die Firmen vor Herausforderungen, gerade in Sachen Investitionen. "Dessen sind sich die Unternehmen bewusst und arbeiten an entsprechenden Lösungen und Produkten", wird Swico-Geschäftsführerin Judith Bellaiche in der Mitteilung zitiert.

Printing- und Consumer-Anbieter hadern weiter

Der Index soll der Branche quartalsweise als Prognose-Instrument dienen: Werte über 100 Punkte gelten als positive Stimmung, jene darunter als negativ. Im zweiten Quartal 2024 lag der Gesamtindex bei 114,4 Punkte – eben 0,3 Punkte tiefer als im Vorquartal.

Dazu beigetragen hat vor allem der Bereich Imaging/Printing/Finishing (IPF), der um 15,4 Punkte fiel und mit 88,9 deutlich unter der Wachstumsgrenze liegt. Kaum gefallen ist der Wert im Bereich Consumer Electronics (CE), wo der Wert aber lediglich bei 83,3 Punkten liegt. Es sind die beiden Branchen mit pessimistischer Stimmung, was vor allem auf eine sinkende Kundennachfrage zurückgeht.

Auch die Segmente IT-Technology, Software und IT-Services verzeichnen zwar tiefere Werte, befinden sich aber nach wie vor im Wachstumsbereich: Software fiel zwar um 5,8 Punkte, bildet aber immer noch den Spitzenwert mit 121 Punkten. Zulegen konnte hingegen der Consulting-Bereich: Der Indexwert verbesserte sich dort um 1,2 Punkte, nachdem er im Vorquartal um ganze 10 Punkte gefallen war.

Der ICT-Index von Swico beruht auf einer Online-Befragung von Führungsverantwortlichen. Sie sollen ihre Erwartungen des Umsatzes, des Auftragseingangs und der Rentabilität im Vergleich zum Vorquartal äussern.