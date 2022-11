Swiss Re will Staatsgarantien für Cyber-Versicherungen

Eine Studie des Schweizer Rückversicherungskonzerns Swiss Re zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit für einen privaten oder staatlich geförderten Cyberangriff auf Unternehmen immer grösser wird. Der IT-Security-Anbieter McAfee schätzt, dass sich der weltweite Verlust durch Cyberkriminalität im Jahr 2020 auf rund 945 Milliarden US-Dollar belaufen hat. Entsprechend werden auch immer häufiger Versicherungen gegen solche Ereignisse abgeschlossen

Gemäss Schätzungen von Swiss Re werden die weltweiten Cyber-Versicherungsprämien im Jahr 2021 rund 10 Milliarden Dollar erreichen. In seiner Studie prognostiziert der Konzern dabei ein jährliches Wachstum der Versicherungen von 20% bis 2025. Damit würden die Prämien in den nächsten Jahren auf insgesamt 23 Milliarden US-Dollar ansteigen. Angesichts der steigenden Fälle würden die Versicherungen dann aber auch immer stärker belastet werden, schreibt Swiss Re.

Aus diesem Grund hat der Konzern in seinem Report ein öffentlich-privates Versicherungsprogramm für Cybervorfälle empfohlen. "Die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor ist der Schlüssel zur Eindämmung von Cyberbedrohungen für kritische Infrastrukturen.", schreibt der Rückversicherer. Unter anderem soll ein staatlich unterstützter Fonds geschaffen werden, der allfällige Deckungslücken für Versicherte schliessen könnte.

Seinen Kunden empfiehlt Swiss Re, dass sie entsprechende Ausschlussklauseln und Vertragsbedingungen überprüfen und aktualisieren, um den Umfang des Versicherungsschutzes genau abzustecken. Der Cyber-Versicherungsmarkt sei noch relativ jung, dazu äusserst komplex und ohne ausreichende Standardisierungen, heisst es vom Rückversicherer.

Gemäss ' The Register ' haben diverse Versicherungsunternehmen und Marktplätze Probleme mit der Formulierung ihrer Cybersecurity-Policen. Lloyd's of London kündigte demnach vor kurzem an, dass die Policen bald keine Verluste mehr abdecken werden, die durch Cyberangriffe von Nationalstaaten oder durch Kriegshandlungen entstehen.