Swisscom übernimmt Schweizer Softwarehaus Axept

Swisscom hat am 19. Juni 2023 das Schweizer Softwarehaus Axept Business Software übernommen. Damit baue man den Bereich Business Applications im KMU-Umfeld weiter aus, heisst es in einer Mitteilung. "So stärken wir insbesondere die ERP-Dienstleistungen in der Deutschschweiz."

Axept wird nach der Übernahme ein Tochterunternehmen von Swisscom, aber unter der bisherigen Geschäftsleitung mit CEO Raphael Kohler als eigenständige Marke präsent bleiben. Zu den Details über den Preis haben die beiden Parteien Stillschweigen vereinbart.

"Die Akquisition von Axept ist ein wichtiger Schritt für Swisscom, um Schweizer KMU noch umfassender in deren IT & Business Transformation unterstützen zu können", meint Patrick Minder, Head Platforms & Applications bei Swisscom.

Axept ist ein Integrations- und Betriebspartner für die ERP-Lösung von Abacus und zählt eigenen Angaben zufolge rund 1500 kleine und mittelgrosse Unternehmen zu den Kunden. Zudem bietet das Softwarehaus Business-Intelligence- und Datamanagement-Lösungen sowie Baumanagementlösungen. Derzeit beschäftigt Axept rund 180 Mitarbeitende an den Standorten Zürich, Basel, Bern und St. Gallen.

"Es freut mich, unseren langjährigen und starken Partner Axept in guten Händen zu wissen", sagt Abacus-CEO Claudio Hintermann in der Mitteilung. Mit der Unterstützung von Swisscom könne man die Digitalisierung für KMU in der Schweiz vorantreiben.