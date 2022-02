Swisscom verabschiedet sich von MMS

Am 3. Juni 2002 startete Swisscom als erster Schweizer Telco den Multimedia Messaging Service (MMS). "Handy-Revolution! Swisscom bringt Foto-SMS", titelte damals der 'Blick'. Bilder und Töne liessen sich nun an ein MMS-fähiges Endgerät oder eine E-Mail-Adresse versenden.

1 bis 2 Fotos mit Ton und Text kosteten 80 Rappen, 3 bis 4 Fotos 1,20 Franken. Von Seiten Swisscom hiess es damals: "Wir glauben nicht, dass der neue Dienst bald boomen wird. Wir richten uns damit vorerst an technologieinteressierte Kunden." Doch dann stieg die Nutzung. Ein Höhepunkt wurde gemäss Bakom-Zahlen 2013 mit über 90 Millionen bei allen Anbietern verschickten MMS erreicht. Seither gehen die Zahlen in der Schweiz zurück: 2020 waren es noch 38 Millionen. Auch die verschickte Anzahl SMS geht zurück, betrug 2020 aber immer noch 951 Millionen.

Kunden nutzen Messenger

Jetzt wird die einstige Revolution MMS bei Swisscom beerdigt, wie '20min' berichtet. Kundinnen und Kunden würden heute Message+ (RCS), iMessage oder Messenger-Apps zur Übermittlung von Fotos benutzen, gibt Swisscom als Grund an, und immer weniger den Multimedia Messaging Service. Die Plattform sei am Ende ihres Lebenszyklus. Anstatt nochmals in den Dienst zu investieren, stecke man die Ressourcen in innovativere Themen, sagte eine Swisscom-Sprecherin zu '20min'.

Ende März wird Swisscom den MMS-Viewer abschalten, über den MMS-Nachrichten via Link geöffnet werden können. Per 1. Januar 2023 werde der MMS-Dienst dann final eingestellt, heisst es auf der Swisscom-Website. Betroffene Kunden würden via SMS informiert. SMS-Nachrichten seien von der Einstellung nicht betroffen, dieser Dienst werde weitergeführt.

Erste Blockierungen bereits ab September

Ab Anfang 2023 werde der MMS-Dienst blockiert. "Die Abschaltung erfolgt schrittweise, denn der Zeitpunkt ist abhängig vom Firmware-Update der jeweiligen Gerätehersteller. Die ersten Kundinnen und Kunden können daher bereits Ende September 2022 keine MMS-Nachrichten mehr verschicken und empfangen." Auch von Kunden anderer Telcos können ab dann keine MMS mehr an Swisscom-Geräte gesendet werden.

Bei Sunrise UPC ist hingegen noch kein Ende für MMS vorgesehen, heisst es auf Anfrage von inside-it.ch. "Wir werden die Entwicklung und Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden nach diesem Dienst beobachten und zu einem späteren Zeitpunkt gegebenenfalls neu evaluieren." Bei Salt antwortet man uns: "Salt hat diesbezüglich noch kein Zeitplan festgelegt, aber es ist in der Tat wahrscheinlich, dass dieser Dienst in den kommenden Jahren eingestellt wird."