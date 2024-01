Swisscom will 100 Millionen in vertrauenswürdige KI investieren

Swisscom arbeitet bei Künstlicher Intelligenz eng mit dem US-Chipspezialisten Nvidia zusammen. Der grösste Schweizer Telco will in den kommenden Jahren bis zu 100 Millionen Franken in KI-Lösungen investieren. Dies gab Swisscom am Rande des Weltwirtschaftsforums WEF in Davos im dortigen "AI House" bekannt.

Swisscom beabsichtigt erstmal den Aufbau einer vertrauenswürdigen Infrastruktur für KI-Anwendungen. Durch die Zusammenarbeit mit Nvidia sollen hierzulande und in Italien "generative KI-Full-Stack-Supercomputer" entstehen, wie es in einer Mitteilung heisst. Dies basieren auf Nvidias Accelerated-Computing-Technologie und der KI-Software des US-Konzerns.

"In einem ersten Schritt schaffen wir eine leistungsstarke Infrastruktur, auf deren Grundlage wir vertrauenswürdige Dienste entwickeln werden", erklärte Swisscom-Chef Christoph Aeschlimann. Durch die Kooperation mit dem US-Konzern will Swisscom standardisierte, aber auch massgeschneiderte KI-Anwendungsfälle gemeinsam mit Kunden entwickeln sowie intern nutzen.

In allgemein verfügbaren generativen KI-Diensten sei die Datenverarbeitung häufig intransparent und nur schwer nachvollziehbar, schreibt Swisscom weiter. Firmen müssten aber mit Sicherheit wissen, was mit ihren Daten geschehe. Hier sieht der Telco grosses Geschäftspotential. "Wir entwickeln diese Lösungen auf zuverlässige und sichere Art und Weise mit einer unverwechselbaren Schweizer Note und Hand in Hand mit Nvidia", wirbt Aeschlimann.

Durch die Kooperation wird Swisscom aber auch zum Wiederverkäufer von Nvidia-Technologien. Damit verfüge man nun über das nötige Rüstzeug, um eine vertrauenswürdige Ansprechpartnerin für die Lösung von KI-Kundenbedürfnissen in der Schweiz zu sein, heisst es in der Mitteilung.

Auch in Italien sollen KI-Lösungen auf Grundlage von Nvidia-Technologien angeboten werden. Dort gab es bereits im letzten Jahr konkrete Zahlen: Die italienische Swisscom-Tochtergesellschaft Fastweb gab damals den Kauf von 31 Nvidia DGX H100 Systemen bekannt, die den ersten grossen KI-basierten Nvidia DGX Supercomputer in Italien zur Entwicklung eines nationalen KI-Systems bilden. Es soll aus der Cloud zugänglich sein.