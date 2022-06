Swissmedic vergibt 25-Millionen-Auftrag an US-Hyperscaler

Im April haben wir berichtet, dass das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic 3 Provider für Cloud-Services über einen Zeitraum von 5 Jahren sucht. Gemäss den Ausschreibungskriterien sollten diese über die neuesten Technologien und Services in den Bereichen Big Data, KI und Machine Learning, Analytics, Mobile- und Web-App-Entwicklung, Container, Datenbanken "as a Service", "Function as a Service" sowie API Development und Management verfügen.