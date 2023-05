Switch geht in die Romandie

Die Stiftung Switch möchte Hochschulen in der Westschweiz näher betreuen können und hat am 2. Mai eine Niederlassung im Innovation Park Lausanne eröffnet. Für Switch ist dies die erste Zweigniederlassung ausserhalb von Zürich.

Switch wurde 1987 gegründet und kümmerte sich vorerst vor allem um die internen Netzwerke von Schweizer Hochschulen und ihre Vernetzung untereinander. Mittlerweile bezeichnet sich die Stiftung als genereller "Digitalisierungspartner" der Schweizer Hochschulen und beschäftigt rund 140 Angestellte.

In der Romandie werde viel in Bildung, Forschung und Innovation investiert, so Switch. Wichtige Initiativen gebe es beispielsweise in den Bereichen Life-Science-Forschung, Data Science, IT-Sicherheit und Bildung. "Um unsere nationale Rolle im Hochschulsektor besser und glaubwürdiger wahrnehmen zu können, benötigen wir einen Standort in der Westschweiz. Die Nähe zur Community und der direkte Austausch mit ihr sind uns sehr wichtig", wird Tom Kleiber, Geschäftsführer von Switch, in der Mitteilung zur Standorteröffnung zitiert. Auch Martin Vetterli, Präsident der ETH Lausanne, begrüsst den Schritt: "Die Hochschulen in der Westschweiz freuen sich auf die verstärkte Zusammenarbeit mit Switch."

Das von Switch im Innovation Park gemietete Büro bietet Platz für bis zu 15 Mitarbeitende.