Switch wählt Thomas Sutter zum Managing Director

RZs: Der Strom- und Wasserverbrauch beunruhigt
Laut einer Umfrage ist ein grosser Teil der Schweizerinnen und Schweizer wegen des steigenden Energie- und Wasserverbrauchs in Rechenzentren besorgt.
Unter anderem technische Schulden in der Kernplattform der Steuerverwaltung behindern den Abschluss des Projekts zur Digitalisierung von Steuerformularen.
Christopher Tighe übernahm die Verantwortung bei Cisco Schweiz in schwierigen Zeiten. Er beobachtet jedoch, dass KI und das Homeoffice viel Momentum mit sich bringen.
Eine neue KOF-Studie zeigt, dass die Einführung grosser Sprachmodelle wie ChatGPT spürbare Effekte auf bestimmte Berufe in der Schweiz hat.