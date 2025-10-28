Switch wählt Thomas Sutter zum Managing Director

28. Oktober 2025 um 14:31
image
Der künftige Managing Director Thomas Sutter. Foto: Switch

Die Stiftung hat einen Nachfolger für den scheidenden Tom Kleiber gefunden. Der langjährige CIO der Universität Zürich übernimmt die Leitung, allerdings erst im Mai 2026.

Die Stiftung Switch wird ab 1. Mai 2026 von Thomas Sutter geleitet. Wie sie mitteilt, habe ihn der Stiftungsrat an seiner ausserordentlichen Sitzung zum neuen Managing Director gewählt. Sutter folge auf Tom Kleiber, der die Stiftung allerdings schon Ende Jahr verlässt. Interimistisch übernehme Martin Leuthold die Position, der schon heute als Deputy Managing Director und Head of Security bei Switch amte.
Sutter wechselt von der Universität Zürich, wo er laut Mitteilung seit Juli 2014 als CIO die Zentrale Informatik leitet. Zuvor sei er während mehr als 25 Jahren in verschiedenen leitenden Positionen bei der Zürcher Kantonalbank, KPMG, Arthur Andersen und PwC tätig gewesen. Sutter verfüge über einen Abschluss als Wirtschaftsinformatiker der Universität Zürich.
Der 56-Jährige ist ausserdem bereits bei Switch als Ausschussmitglied und Stiftungsrat engagiert. "Mit Thomas Sutter gewinnt Switch eine sehr erfahrene und in der Hochschulcommunity verankerte Führungspersönlichkeit, die sich seit vielen Jahren für Switch einsetzt", betont Stiftungsratspräsident Alexandre Gachet in der Mitteilung.
Für den scheidenden Managing Director findet Gachet ebenfalls lobende Worte: "Tom Kleiber hat in den letzten Jahren bemerkenswerte Arbeit geleistet, um Switch auf die kommenden Herausforderungen der Digitalisierung im Hochschulbereich vorzubereiten. Im Namen des Stiftungsrats danke ich ihm herzlich für seine grossen Verdienste und wünsche ihm für seine Zukunft alles Gute", sagt er. Kleiber hatte die Leitung von Switch 2020 übernommen.
