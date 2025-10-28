Switch wählt Thomas Sutter zum Managing Director

Die Stiftung Switch wird ab 1. Mai 2026 von Thomas Sutter geleitet. Wie sie mitteilt, habe ihn der Stiftungsrat an seiner ausserordentlichen Sitzung zum neuen Managing Director gewählt. Sutter folge auf Tom Kleiber , der die Stiftung allerdings schon Ende Jahr verlässt. Interimistisch übernehme Martin Leuthold die Position, der schon heute als Deputy Managing Director und Head of Security bei Switch amte.

Sutter wechselt von der Universität Zürich, wo er laut Mitteilung seit Juli 2014 als CIO die Zentrale Informatik leitet. Zuvor sei er während mehr als 25 Jahren in verschiedenen leitenden Positionen bei der Zürcher Kantonalbank, KPMG, Arthur Andersen und PwC tätig gewesen. Sutter verfüge über einen Abschluss als Wirtschaftsinformatiker der Universität Zürich.

Der 56-Jährige ist ausserdem bereits bei Switch als Ausschussmitglied und Stiftungsrat engagiert. "Mit Thomas Sutter gewinnt Switch eine sehr erfahrene und in der Hochschulcommunity verankerte Führungspersönlichkeit, die sich seit vielen Jahren für Switch einsetzt", betont Stiftungsratspräsident Alexandre Gachet in der Mitteilung.