Temenos bietet Core Banking aus der Cloud

Der Genfer Bankensoftwarespezialist Temenos hievt sein Kernbankensystem in die Cloud. Diese lässt sich dank der Zusammenarbeit mit AWS ab sofort als Software-as-a-Service (SaaS) beziehen, teilt das Unternehmen mit.

Privat-, Geschäfts- und Privatbanken könnten von Skalierbarkeit, höherer Leistung und mehr Sicherheit profitieren, heisst es weiter. Darüber hinaus helfe den Banken die Integration in die Cloud dabei, ihren CO 2 -Fussabdruck zu reduzieren, wirbt Temenos.

Durch die Zusammenarbeit mit AWS könne man die eigene Banking Cloud in verschiedenen Regionen bereitstellen und Anforderungen an die Datensouveränität erfüllen, so der Anbieter. Das ist auch für Schweizer Banken relevant, weil AWS neu auch hierzulande mit RZs präsent ist