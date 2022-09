Exklusiv: Schweizer RZ-Standorte von AWS sind bekannt

Lange wurde ein Geheimnis daraus gemacht. Die Frage "Wo sind die Rechenzentrum-Standorte von AWS?" treibt die Branche seit Jahren um. Nun ist es klar: Wie mehrere voneinander unabhängige Branchenkenner gegenüber inside-it.ch bestätigten, mietet sich AWS an den Standorten Lupfig, Winterthur und Glattbrugg bei den RZ-Betreibern Green, Vantage und Interxion ein.

Damit erfüllt AWS die vom Bund im Public-Cloud-Zuschlag geforderten 40 Kilometer Abstand zwischen den jeweiligen RZ-Standorten. Auf Anfrage von inside-it.ch wollte AWS zu den genannten Standorten keine Stellung beziehen, man gebe diese aus Sicherheitsgründen nicht bekannt. Auch bei einem der künftigen RZ-Betreiber von AWS hält man sich bedeckt: "Aus Datenschutzgründen geben wir grundsätzlich keine Informationen über unsere Kunden an Dritte weiter", schreibt Marietta Hersche, Kommunikationsverantwortliche bei Green.

Offen bleibt aber noch der Zeitpunkt der Eröffnung der Standorte, in Betrieb sollen diese nämlich noch gar nicht sein. Ein mögliches Datum ist der 29. September. An diesem Tag findet in Zürich der AWS Swiss Cloud Day statt ‒ womöglich ist dann mehr zu erfahren?

Neubauten in Glattbrugg und Winterthur und Lupfig