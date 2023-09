Timetoact Group (Catworkx) übernimmt Schweizer Atlassian-Partner Zuara

Die Timetoact Group hat den Berner Atlassian-Partner Zuara übernommen, wie sie mitteilt. Zur Gruppe, die rund 1200 Mitarbeitende beschäftigt, gehören Unternehmen, die IT-Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen anbieten. Unter der Marke Catworkx ist Timetoact auch im Bereich der Atlassian-Dienstleistungen aktiv.

Der Catworkx-Bereich ist nach Angaben von Timetoact der grösste Atlassian Platinum und Enterprise Solution Partner in der DACH-Region. Catworkx beschäftigt demnach rund 170 Atlassian-Spezialisten und hat Standorte in Deutschland, Österreich, der Ukraine und in den USA. Auch in der Schweiz ist Catworkx bereits mit Niederlassungen in Luzern und Winterthur vertreten. Mit der Übernahme von Zuara baut die Gruppe ihr Schweizer Geschäft weiter aus.

Zuara ist Atlassian Platinum Gold Solution Partner und Atlassian Training Partner in der Schweiz. Das Unternehmen wurde 2015 von Sebastian Fiechter und Kevin Suter gegründet und bisher auch geleitet. Suter will laut Timetoact im Unternehmen bleiben und bei der Integration in die Catworkx-Gruppe helfen. Fiechter wolle Zuara nach einer Übergangsphase verlassen.