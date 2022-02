Trickbot: kleine Evolution einer Malware

Trickbot ist eine berüchtigte Windows-Malware, die als Service an eine Vielzahl von Kriminellen verliehen wird. Der modulare Banking-Trojaner wird meist über Spam-Kampagnen oder andere Malware verbreitet, die bereits ein System infiziert haben. Wenn Trickbot in einem System ist, sendet er Informationen und kann verschiedene Module herunterladen und ausführen.

2021 war die Malware weit verbreitet, obwohl den Strafverfolgern in den letzten beiden Jahren mehrere Schläge gegen die Urheber gelungen waren. Nun ist es aber offenbar ruhiger um die Malware geworden, die im Januar noch 1,5% der Angriffe in der Schweiz ausmachte, wie Security-Anbieter Check Point eruiert hat. Gute News sind das indes nicht, wie ein Bericht von Sicherheitsforschern von Intel 471 zeigt: Demnach arbeiten die Kriminellen mit den Urhebern von Emotet zusammen, einer verwandten bösartigen Software. Diese machte in der Schweiz über 8% aller Infektionen aus.