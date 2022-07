Und der Fintech Influencer of the Year Award geht an... Ueli Maurer

Bundesrat Ueli Maurer ist mit dem Fintech Influencer of the Year Award ausgezeichnet worden. Damit anerkennen die Organisatoren die Förderung des Dialogs und Anstrengungen zur Stärkung der internationalen Positionierung des Schweizer Fintech- und Finanzstandortes. "All diese Engagements von Bundesrat Ueli Maurer und weitere mehr sind für eine lebendige Fintech-Szene in der Schweiz zentral", heisst es in einer Mitteilung der Veranstalter.

Den Award für das Growth Stage Startup of the Year holte die Stableton Financial mit seinem Marktplatz für alternative Anlagen, wie die Organisatoren der Swiss Fintech Awards weiter mitteilten. In der Kategorie Early Stage Startup of the Year machte Deep Judge das Rennen, das mittels KI die Effizienz im Legal- und Compliance-Bereich von Finanzinstituten steigert. Diese beiden Preise sind mit je 48'000 Franken dotiert.

Die Swiss Fintech Awards wurden am Mittwochabend dem 29. Juni in Zürich zum 7. Mal verliehen. In der Jury sitzen 20 Fintech-Expertinnen und -Experten sowie Branchenvertreterinnen und -vertreter.