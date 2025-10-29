Unispital Genf beruft Digital-Chefin

Switch wählt Thomas Sutter zum Managing Director
Die Stiftung hat einen Nachfolger für den scheidenden Tom Kleiber gefunden. Der langjährige CIO der Universität Zürich übernimmt die Leitung, allerdings erst im Mai 2026.
Loading
Die Stiftung hat einen Nachfolger für den scheidenden Tom Kleiber gefunden. Der langjährige CIO der Universität Zürich übernimmt die Leitung, allerdings erst im Mai 2026.
Eine neue KOF-Studie zeigt, dass die Einführung grosser Sprachmodelle wie ChatGPT spürbare Effekte auf bestimmte Berufe in der Schweiz hat.
Den Schweizer Softwareentwicklern geht es offenbar gut. Sie beklagen zwar eine steigende Mitarbeiterfluktuation, erwarten aber dennoch Wachstum auch über dieses Jahr hinaus.
Vier bisherige Abteilungsleiter nehmen Einsitz in die Geschäftsleitung des Luzerner Spezialisten für Governance, Risk und Compliance.