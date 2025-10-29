Unispital Genf beruft Digital-Chefin

29. Oktober 2025 um 10:03
Anne-Claire Pliska. Foto: HUG

Anne-Claire Pliska wurde zur Leiterin IT und digitale Transformation des Genfer Universitätsspitals ernannt.

Anne-Claire Pliska wurde zur Leiterin der Direktion für digitale Transformation und erweiterte Intelligenz (DTN-IA) der Genfer Universitätsspital-Gruppe HUG ernannt. Sie wird im ersten Quartal 2026 die Nachfolge von Christine Morisseau antreten, die die Stelle seit Juli letzten Jahres interimistisch besetzt hatte.
In ihrer neuen Funktion wird Pliska insbesondere damit beauftragt, die Strategie der digitalen Transformation und der erweiterten Intelligenz der Institution zu führen. Das Ziel: "Die digitale Transformation der HUG fortsetzen und die erweiterte Intelligenz zu einem Hebel für die Leistung und die Humanisierung der Pflege machen", so das Spital in einer Mitteilung.
Wie es dort heisst, sei Pliska aktuell Direktorin für Digitales und Innovation beim kanadischen Ingenieurkonzern WSP Global und Mitglied der Kommission Bürgschaft Technologiefonds beim Bundesamt für Umwelt. Ihre Laufbahn führte sie in verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Ingenieurwesen, erneuerbare Energien, Mobilität sowie IT. Pliska habe ferner mehrere Unternehmen mitbegründet und später geleitet, darunter ein Startup im Bereich saubere Technologien. Die Ingenieurin und hat einen Doktortitel in Physik von der Universität Paris-Sud sowie einen Master in Management, Technology and Economics von der ETH Zürich.
Dieser Artikel ist zuerst auf Medinside.ch erschienen.
