Unispital Zürich kauft US-Software Epic

Auch China-Troubles können Nvidia nicht ernsthaft bremsen
Der Umsatz und der Gewinn des wertvollsten Konzerns der Welt ist wiederum um mehr als die Hälfte gestiegen.
Bereits ein Abo gelöst?
Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier
Loading
Der Umsatz und der Gewinn des wertvollsten Konzerns der Welt ist wiederum um mehr als die Hälfte gestiegen.
Über eine Online-Lernplattform können sich IT-affine Jugendliche in der Schweiz für den Dienst im Bereich Cyber Security der Armee empfehlen. Das Portal ist aber noch nicht fertig.
Die Digitalagentur war offenbar bei der Suche nach Investoren nicht erfolgreich. Sie beendet nach 17 Jahren ihre Geschäftstätigkeit. 36 Mitarbeitende verlieren ihren Job.
Die Gemeinden Eggersriet, Flawil und Häggenschwil sowie die Städte Gossau und Wil wollen ihre Computer-Clients erneuern. Für eine Beschaffung spannen sie zusammen.