Unispital Zürich kauft US-Software Epic

28. August 2025 um 09:24
Foto: Universitätsspital Zürich

Das Universitätsspital Zürich hat seine Entscheidung für ein Klinikinformationssystem getroffen. Für 94,8 Millionen Franken bekommt der US-Anbieter Epic den Zuschlag.

Das Universitätsspital Zürich (USZ) führt in den kommenden Jahren ein neues Klinikinformationssystem (KIS) ein. Wie das Spital mitteilt, hat der Spitalrat auf Antrag der Spitaldirektion beschlossen, das KIS des US-amerikanischen Anbieters Epic Systems zu beschaffen.
