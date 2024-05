Unternehmenskritische Anwendungen sicher betreiben

Die fortschreitende Digitalisierung führt dazu, dass Daten und Anwendungen immer geschäftskritischer werden und Unterbrechungen oder Angriffe immer grössere Schäden anrichten können. Cyberkriminalität hat sich zu einem Milliardengeschäft entwickelt und Systeme werden permanent aus dem Internet gescannt und angegriffen. Deshalb ist es unerlässlich, einen spezialisierten Hosting-Provider zu haben, der Daten und Applikationen zuverlässig vor Ausfällen und Cyber-Angriffen schützt.

Spezialisiert auf Sicherheit und Verfügbarkeit

aspectra konzentriert sich auf den sicheren und hochverfügbaren Betrieb von geschäftskritischen Anwendungen. In ihren mehrfach redundant ausgelegten Schweizer Rechenzentren betreibt sie Applikationen von Bund, Kantonen, Grossbanken, Krankenkassen, zentralen Gesundheits- und Rettungsdiensten, Applikationsentwicklern sowie grossen Online-Shops.

Umfassendes Serviceangebot

Dabei betreibt aspectra sowohl standardisierte Plattformen für Standardsoftware als auch individuelle, in Zusammenarbeit mit Integratoren entwickelte Umgebungen für dedizierte Kundensoftware.

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen bietet nicht nur verschiedene Computing-Formate wie Managed Server (physisch und virtuell), Dedicated Private Clouds, Container-Plattformen und Hybrid Clouds an, sondern auch eine Reihe von ergänzenden Managed Security Services wie DDoS-Mitigation, Web Application Firewalls, Identity und Access Management, Key Management as a Service etc.

Regelmässige Überprüfung und Compliance

Um einen umfassenden Schutz der Daten und Applikationen zu gewährleisten, wird aspectra regelmässig auf die Einhaltung von ISO 27001, ISAE 3000 sowie der FINMA-Richtlinien für das Outsourcing von Bankdienstleistungen geprüft.