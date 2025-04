Welches Land am meisten Geld für KI ausgibt

Verschiedene Länder investieren massiv in Künstliche Intelligenz, um sich für die Zukunft zu rüsten. Die Investitionen in KI führen dabei in der Regel zu stärkeren Innovations­ökosystemen, die Fachkräfte anziehen, die Forschung vor­an­treiben und das langfristige Wirtschaftswachstum fördern.

Visual Capitalist hat untersucht, in welchen Ländern am meisten Geld für die Entwicklung von KI eingesetzt wurde. Die Zahlen stellen die gesamten privaten KI-Investitionen nach Ländern zwischen 2013 und 2024 in Milliarden US-Dollar dar. Länder, die weniger als 1 Milliarde US-Dollar aufbrachten, wurden in der Kategorie "Rest der Welt" zusammengefasst.

Mit Abstand am meisten Geld wurde in den USA investiert. Hier waren es im Zeitraum von 2013 bis 2024 rund 471 Milliarden Dollar, 109 Milliarden Dollar davon wurden allein im Jahr 2024 ausgegeben. Direkt dahinter folgt China mit Investitionen im Umfang von 119 Milliarden Dollar.

Die Schweiz liegt mit 4 Milliarden Dollar am unteren Ende der Tabelle. Immerhin aber gleichauf mit zum Beispiel Australien und Hong Kong. Die Nachbarländer Italien und Österreich rangieren noch hinter der Schweiz.