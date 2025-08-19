Weniger ICT-Lernende im Kanton Zürich

19. August 2025 um 07:00
image
Foto: ICT Berufsbildung Schweiz

Die Zahl der neuen Lernenden in den Informatikberufen ist im Kanton Zürich leicht gesunken. In der Applikationsentwicklung konnten 25% weniger Lehrstellen besetzt werden.

Im Kanton Zürich haben im August 679 junge Menschen eine Lehre in Informatikberufen begonnen. Einer Mitteilung des Verbandes ICT-Berufsbildung Zürich zufolge sei das ein Rückgang um 12% zum Vorjahr.
Die meisten neuen Lehrverträge wurden zwischen Lernenden in der Applikationsentwicklung und Ausbildungsbetrieben geschlossen. Die Zahl von 219 entspreche einem Rückgang von 25% im Vergleich zu 2024. In der Plattformentwicklung beträgt das Minus "nur" 14%, so dass es immerhin noch 187 neue Lehrverträge gibt. Die 106 angehenden ICT-Fachfrauen und ICT-Fachmänner bedeuteten ebenfalls einen Rückgang, der mit 6% allerdings nicht so gross ausfällt. Die Entwicklung im Informatikberuf widerspiegelt die Nachfrage aus der Wirtschaft nach diesen Fachkräften, so der Verband.
Als "erfreulich" bezeichnet ICT-Berufsbildung Zürich hingegen die wachsende Anzahl Lehrstellen in den neuen Berufen. Für die Mediamatik werden 108 neue Lernende berichtet, ein Plus von 9%. Einen Lehrvertrag zur Entwicklerin oder zum Entwickler für digitales Business haben 59 junge Menschen unterschrieben, ein Plus von 7% im Vergleich zum Vorjahr.
Hinzu kommen gemäss dem Verband noch 58 Lernende der Informatikmittelschule, Schülerinnen und Schüler der Privatschulen (ohne Lehrvertrag) sowie Quereinsteiger. Hier kenne der Verband keine genauen Zahlen, kalkuliere aber wie in den Vorjahren mit 20% aller Lehrverträge. Damit werde jeder fünfte Ausbildungsplatz vollumfänglich von Teilnehmenden respektive ihren Eltern finanziert.
