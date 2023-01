Wenn Azure nicht wäre, würde Microsoft schrumpfen

In den drei Monaten bis Ende Dezember fiel der Nettogewinn von Microsoft im Jahresvergleich um 12% auf 16,4 Milliarden Dollar. Der Umsatz legte um 2% auf 52,7 Milliarden Dollar zu – das schwächste Wachstum seit mehr als 6 Jahren.

Die Einnahmen im Cloud-Geschäft fielen etwas höher aus, als von Analysten an der Wall Street angenommen. Microsoft gab aber bekannt, dass sich das Wachstum von Azure um 4 bis 5 Prozentpunkte verlangsamen werde. In diesem Bereich befindet sich der Konzern im harten Konkurrenzkampf mit anderen Hyperscalern. Azure war mit einem Plus von gut 30% ein Wachstumstreiber des vorherigen Quartals. Microsoft-Chef Satya Nadella betonte erneut die Bedeutung von Software mit künstlicher Intelligenz für die Zukunft. "Mit der Zeit wird jede App eine KI-App sein", sagte er in einer Telefonkonferenz mit Analysten nach Vorlage der Quartalszahlen. Und rechtfertigte damit Milliardenininvestionen in OpenAI.

In seinem Windows-Standbein wird Microsoft unterdessen vom Abschwung des PC-Marktes getroffen. So schrumpfte das Geschäft mit dem Verkauf des Betriebssystems im vergangenen Quartal um 39%. Und im laufenden Vierteljahr hält der Konzern wieder einen Rückgang in ähnlicher Grössenordnung für möglich. Auch im Spielegeschäft rund um die Xbox-Konsole gab es Rückgänge.