Wer die Angreifer von Infoniqa und Colt sind

Ransomware-Bande hat Infoniqa-Daten erbeutet
Der Softwareanbieter bestätigt, dass bei einem Cyberangriff Daten abgeflossen sind. Schweizer Kunden seien "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" aber nicht betroffen.
Der Software-Anbieter ist ins Visier der aktuellen Social-Engineering-Kampagne geraten. Cyberkriminelle konnten auf Daten einer CRM-Plattform zugreifen.
Der US-Konzern hat eine Reihe von Security-Patches publiziert. Eine Schwachstelle wird mit dem höchsten Schweregrad bewertet und könnte die Remote-Codeausführung ermöglichen.
Die Ransomware-Bande Warlock will eine Million Dokumente erbeutet haben. Der Angriff könnte über die Sharepoint-Lücke erfolgt sein.