Wer die Angreifer von Infoniqa und Colt sind

21. August 2025 um 10:24
  • security
  • Cyberangriff
  • Ransomware
  • Lücke
  • warlock
Illustration: Erstellt durch inside-it.ch mit Le Chat

Die Ransomware-Bande Warlock ist erst seit Juni aktiv, hat aber schon prominente Opfer gefunden. Wie die Gruppe vorgeht und die Sharepoint-Lücke ausnützt.

Die Ransomware-Bande Warlock beherrschte innert weniger Tage wiederholt die Security-Schlagzeilen. Zuerst bekannte sie sich zum Angriff auf den Telekom- und Netzwerkanbieter Colt Technology Services. Am 19. August dann auch zu dem auf Infoniqa. Hier will die Bande ein 165 Gigabyte grosses Datenpaket erbeutet haben. Bei Colt sollen es eine Million Dokumente sein.
