Weshalb KI-generierte Bilder so niedlich sind

Auf verschiedenen sozialen Medien sorgen in letzter Zeit Bilder für Aufsehen die mit einer KI erzeugt wurden. Bekannt sein dürfte vor allem der Bildergenerator Dall-E von Entwickler OpenAI, bei dem durch die Eingabe von einem Text automatisch ein Bild erzeugt werden kann. Noch im April dieses Jahres stellte der Entwickler dann einen Nachfolger – genannt Dall-E 2 – vor, der hochauflösende Bilder von fast allem erzeugen kann, was man ihm aufträgt. Zurzeit ist der Zugang zu der neuen Technologie allerdings noch einem kleinen ausgewählten Kreis an Beta-Usern vorbehalten.