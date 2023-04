Western Digital bestätigt Cyber-Angriff

Western Digital hat am 26. März einen "Netzwerksicherheitsvorfall" festgestellt. Ein "unbefugter Dritter" habe auf mehrere Systeme zugreifen können, erklärt der US-Anbieter von Speicher-Lösungen. Aufgrund des Angriffs hat Western Digital einige Systeme abgeschaltet. Kunden haben deshalb keinen Zugriff auf My-Cloud-NAS-Services.

Das Ausmass des Vorfalls sei noch nicht bekannt. Der Angriff werde untersucht, schreibt Western Digital. Man arbeite mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, um die Situation wieder in den Griff zu bekommen.

In der Zwischenzeit sind einige Services nicht erreichbar, wie 'Tech Crunch' schreibt. Demnach sind unter anderem My Cloud, My Cloud Home und Home Duo betroffen. Kunden steht der Online-Zugang für ihre NAS-Daten nicht zur Verfügung. Aber auch Apps für die Synchronisation von Geräten mit My Cloud OS5 sind down, zeigt die Status-Seite.