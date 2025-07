Wie es zu den Angriffen auf Sharepoint kam

Auch in der Schweiz wurden Systeme durch Cyberangriffe über die Schwachstelle in der Serverlösung Sharepoint von Microsoft kompromittiert, wie das Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) bestätigte. In den USA wurden nach neuesten Meldungen mehr als 90 staatliche und lokale Behörden über die Lücke angegriffen. Doch wie kam es zu dieser Angriffswelle?