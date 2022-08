Wie es zur Warnung vor Kaspersky kam

Interne Dokumente des BSI stützen nun die Position von Kaspersky. Der 'Bayrische Rundfunk' (BR) und der 'Spiegel' konnten diese nach dem Informationsfreiheitsgesetz einsehen. Ein erster Entwurf der Warnung war demnach weit drastischer formuliert, stiess aber innerhalb des BSI auf Widerstand. Darin war behauptet worden, Kaspersky habe möglicherweise nicht die Kontrolle über seine IT-Systeme, gegen diese Einschätzung könne das Unternehmen keinerlei technischen oder sonstigen Massnahmen ergreifen.

Kaspersky hat bereits 2017 eine Initiative gestartet und mehrere Transparenzzentren eröffnet. Das erste nahm vor zwei Jahren in Zürich seinen Betrieb auf . In jenem Rechenzentrum werden nach Angaben von Kaspersky unter anderem die Daten der Kunden in Europa verarbeitet. Das wussten auch Mitarbeitende des BSI, ein Amtsleiter legte Widerspruch gegen den Entwurf der Warnung ein. So zumindest ist es laut 'BR' den internen Dokumenten zu entnehmen.