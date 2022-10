Xalution hat nun einen Geschäftsführer in der Schweiz

Die in Frauenfeld angesiedelte Dependance der Xalution Group aus Nürnberg baut die Geschäftsleitung mit dem langjährigen Migros-Manager Christian Calabro aus. Wie einer Mitteilung zu entnehmen ist, verstärke Calabro das bestehende Management mit Tobias Endl und Roman Geiger. Konkret übernimmt in der Geschäftsleitung Geiger die Administration und Finanzen und Group-CEO Endl "wird durch Christian Calabro ergänzt, der unser Geschäft am Standort Schweiz operativ führen wird", heisst es auf Anfrage. Aktuell beschäftige man in der Schweiz 8 Mitarbeitende und plane in den nächsten 2 Jahren die Belegschaft zu verdoppeln.

Xalution bietet Beratungs- und IT-Dienstleistungen für Business-Software-Lösungen im Bereich ERP, CRM und Microsoft Power Apps. Calabro soll hier für einen Wachstumsschub sorgen. Dazu bringe er neben seinem fachlichen Know-how und umfassenden Marktwissen ein über Jahre gewachsenes Netzwerk im Schweizer Markt mit, attestiert ihm sein neuer Arbeitgeber.

Calabro hat laut seinem Linkedin-Profil mit Unterbrechungen insgesamt gut 16 Jahre im IT-Führungsstab der Migros gearbeitet. Zuletzt habe er als Business Unit Head die Corporate Business Applikationen Finanzen, HR, Logistik und Transport der Unternehmensgruppe verantwortet. Ausserdem bringe er grosse Expertise im Bereich moderner ERP-Lösungen, Cloud-Technologien, der Umsetzung komplexer Digitalisierungsprojekte und dem IT- und Business-Transformationsmanagement mit, heisst es bei Xalution.