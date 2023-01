Zehntausende Exchange Server sind weltweit noch nicht gepatcht

Anfang November 2022 veröffentlichte Microsoft Patches für zwei Sicherheitslücken in Exchange Server. Die als "ProxyNotShell" bekannten Schwachstellen ( CVE-2022-41040 CVE-2022-41082 ) wurden bereits seit September von Cyberkriminellen ausgenutzt. Microsoft rief dazu auf, die Patches dringend auf den betroffenen Exchange Servern 2013, 2016 und 2019 zu installieren.

Das Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) verschickte in der Schweiz im vergangenen November über 2000 eingeschriebene Briefe an Betroffene und forderte diese auf, rasch zu handeln. Laut NCSC wiesen damals hierzulande über 2800 Exchange Server die kritische Verwundbarkeit auf.

Gemäss dem aktuellen Dashboard der Shadowserver Foundation sind es jetzt Anfang Januar in der Schweiz immer noch über 500 Server, die nicht gepatcht sind. Das NCSC rief in seinem Schreiben Betreiber dazu auf, sicherzustellen, dass sämtliche Patches eingespielt sind. "Patches von hoher Kritikalität sollten rasch möglichst, das heisst ausserhalb der ordentlichen Wartungsfenster, eingespielt werden", so die Behörde.