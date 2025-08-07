ZHAW muss ihren Sharepoint-Server ablösen

Vodafone-Übernahme belastet Swisscom-Ergebnis
Die Swisscom Gruppe erwirtschaftet ein Viertel weniger Gewinn, steigert den Umsatz aber um mehr als ein Drittel. CEO Christoph Aeschlimann ist zufrieden mit dem Ergebnis.
Bereits ein Abo gelöst?
Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier
Loading
Die Swisscom Gruppe erwirtschaftet ein Viertel weniger Gewinn, steigert den Umsatz aber um mehr als ein Drittel. CEO Christoph Aeschlimann ist zufrieden mit dem Ergebnis.
Das Kostendach einer früheren Ausschreibung war aus verschiedenen Gründen bereits ausgeschöpft.
Mit GPT-OSS veröffentlicht OpenAI zwei neue offene Sprachmodelle unter einer Apache-2.0-Lizenz. So kann auch AWS zum ersten Mal OpenAI-KI anbieten.
Dem Startup wird wieder einmal vorgeworfen, seine KI trotz Blockaden mit Online-Inhalten zu trainieren. Neu sollen die Crawler eine Tarnfunktion besitzen, behauptet Cloudflare. Perplexity widerspricht.