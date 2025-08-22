Zürcher Baudirektion will BIM-Software beschaffen

22. August 2025 um 07:35
Abo
image
BIM-Pilotprojekt Seestrasse Meilen. Foto: Kanton Zürich

Die Baudirektion des Kantons Zürich führt das Building Information Modeling in verschiedenen Ämtern ein. Dafür soll eine Datenverarbeitungsplattform beschafft werden.

Im Kanton Zürich beginnt offenbar die Zukunft des Bauens. Die kantonale Baudirektion hat in mehreren Pilotprojekten ihre Erfahrungen mit dem Building Information Modeling (BIM) gesammelt. Dabei kamen eine Vielzahl von Softwarelösungen zum Einsatz, was gemäss Baudirektion mehrere Herausforderungen mit sich brachte.
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Dayforce für 12,3 Milliarden Dollar gekauft

Die kanadisch-amerikanische Softwarefirma wird von der Investmentgesellschaft Thoma Bravo von der Börse genommen. Dayforce soll sich auf die Entwicklung von KI konzentrieren.

publiziert am 22.8.2025
image

Nächste Umfrage sieht Ja-Mehrheit für E-ID

Die erste SRG-SSR-Trendbefragung ergibt eine Zustimmung von 60% für das E-ID-Gesetz.

publiziert am 22.8.2025
image

Bundesrat will Gesetz zur Cyberresilienz

Potenziell fehlerhafte digitale Produkte können in der Schweiz heute ohne weiteres vertrieben werden. Das will der Bundesrat mit einem Gesetz zur Cyberresilienz ändern.

publiziert am 22.8.2025
image

Berner Parlament bewilligt zähneknirschend nächsten Citysoftnet-Kredit

Die problembehaftete Fallführungssoftware verschlingt weitere 1,5 Millionen Franken. Die Gesamtkosten steigen auf 10 Millionen.

publiziert am 22.8.2025