Zürich ermöglicht nun wirklich papierlose Baugesuche

Bislang benötigen digital eingereichte Baugesuche im Kanton Zürich ein Doppel in Papierform und eine handschriftliche Unterschrift . Dieser Mehraufwand wird nun abgeschafft. In seiner Mitteilung spricht der Kanton von einer "Zeitenwende", weil Baugesuche demnächst über die Plattform "eBaugesucheZH" vollständig digital eingereicht und abgewickelt werden können.

Damit werde die Abwicklung von Baugesuchen für alle Beteiligten modernisiert, verschlankt und vereinfacht, wird Baudirektor Martin Neukom (Grüne) in der Mitteilung zitiert. Es handle sich um eines der komplexesten Digitalisierungsvorhaben des Kantons.

Gehen gegen die Verordnungsanpassungen keine Einsprachen ein, soll das ganze Regelungspaket gemäss Mitteilung per 1. April 2024 in Kraft gesetzt werden. Ab diesem Zeitpunkt können erste Gemeinden Baubewilligungen papierlos über "eBaugesucheZH" abwickeln. Innerhalb von drei Jahren müssen dann alle Städte und Gemeinden auf die elektronische Abwicklung über diese Plattform umstellen. Aktuell bieten 54 Zürcher Städte und Gemeinden das elektronische Baubewilligungsverfahren an.