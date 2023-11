Zwei MINT-Nachwuchs-Förderer gehen gemeinsame Wege

Zwei Schweizer Vereine, die sich für die MINT-Förderung einsetzen, schliessen sich zusammen. Laut einer Mitteilung gehen IngCH Engineers Shape our Future und Natech Education ab dem 1. November gemeinsame Wege. Künftig wird der Verein unter dem Namen IngCH MINT for our Future auftreten.

IngCH engagiert sich laut einer Mitteilung seit den späten 1980er-Jahren für mehr MINT-Nachwuchs und organisiert unter anderem die Technik- und Informatik-Wochen sowie die Meitli-Technik-Tage. Natech Education besteht seit 2007 und steckt unter anderem hinter dem Projekt "Achtung Technik Los!". Beide Vereine verfolgen mit ihren Aktivitäten auch das Ziel, Naturwissenschaften und Technik in der Schweizer Bildungslandschaft zu stärken.

Zu den Mitgliedern von IngCH gehören eine Reihe von IT-Unternehmen, darunter Adnovum, Ergon und IBM. Der Verein arbeitet mit den beiden ETHs sowie weiteren Hochschulen, Branchen- und Wirtschaftsverbänden zusammen.

Lea Hasler übernimmt Geschäftsführung

Der Zusammenschluss falle mit dem Austritt von Natech-Präsident Jürg Christener sowie Natech-Geschäftsführerin Brigitte Manz-Brunner zusammen, wie es in einer Mitteilung heisst. Gemeinsam hätten sie sich in den letzten 16 Jahren für mehr Naturwissenschaften und Technikverständnis im Lehrplan 21 eingesetzt.