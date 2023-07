10 Millionen Franken Kapital für Numarics

Numarics hat in einer weiteren Finanzierungsrunde 10 Millionen Franken eingenommen, wie das Startup mitteilt. Das frische Kapital soll die weitere Expansion in der Schweiz und die Entwicklung einer breiteren Palette von Dienstleistungen ermöglichen. Daneben will Numarics damit auch Übernahmen finanzieren. Insgesamt hat der Anbieter einer Finanzverwaltungslösung seit seiner Gründung 19,3 Millionen Franken Risikokapital erhalten.

Numarics wurde 2020 von Dominique Rey und Kristian Kabashi gegründet. Anfang 2023 hatte das Jungunternehmen das Treuhandunternehmen A&O Kreston übernommen . Mittlerweile hat es laut eigenen Angaben bereits 9 Niederlassungen in der Schweiz, über 100 Mitarbeitende und rund 3000 Kunden.

Das Startup bietet eine für die Bedienung via Mobilgeräte konzipierte Finanz- und Administrationslösung für KMU an. Laut Numarics macht sie die Verwendung unterschiedlicher Software für Buchhaltung, Rechnungsstellung, Dokumentenmanagement und Liquiditätsplanung überflüssig. Dafür verwende die Lösung sowohl Künstliche Intelligenz als auch das Know-how von menschlichen Experten.

Der Hauptinvestor in der aktuellen Finazierungsrunde war gemäss Numarics die Grossbank UBS beziehungsweise der Investmentfonds UBS Next. Beteiligt haben sich auch FiveT Fintech und die früheren Investoren Wingman Ventures und Seed X.