Das Fintech Numarics aus Schlieren fusioniert mit dem Zürcher Treuhänder A&O Kreston. Damit vollziehe man einen "weiteren wichtigen Wachstums­schritt" in der noch jungen Unternehmensgeschichte, verkündete das Startup in einer Mitteilung. Mit der Fusion soll Numarics auf ein Team aus 70 Treu­händern, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern an 5 Standorten in der Deutschschweiz zugreifen können. Damit wird die Zahl der Angestellten fast verdoppelt.

Auch die Kundenanzahl bei Numarics steigt damit nach eigenen Angaben auf über 3'000. Dominique Rey, Mitgründer und CEO bei Numarics, sagte zum Zusammenschluss: "Die Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung unseres Fintechs." Das durch die Fusion erlangte Fachwissen entspreche einem "Quantensprung" für das Startup, ergänzte Rey, der auch weiterhin die Rolle des CEO im Unternehmen einnehmen wird.

Emre Özdemir, CEO von A&O Kreston, werde bei Numarics neu das Kern­geschäft der Treuhand-Operations und den Bereich Customer Success in der Deutschschweiz übernehmen, schreibt das Jungunternehmen. Mit dem Zusammenschluss gehe man einen konsequenten Weg zur Digitalisierung von Treuhandtätigkeiten, lässt er sich in der Mitteilung zitieren.