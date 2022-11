"123456" ist nicht mehr das beliebteste Passwort

Trotz eines wachsenden Bewusst­seins für Cybersicherheit scheinen alte Gewohnheiten nur schwer abzulegen zu sein, schreibt Nordpass zu seiner jährlich erscheinenden Liste der beliebtesten Passwörter. Zum ersten Mal seit langer Zeit sei es aber zu einem Wechsel an der Spitze gekommen, berichtet der Passwortmanager-Anbieter. Im Jahr 2022 sei der Schlüssel "password" insgesamt fast 5 Millionen mal gezählt worden und hätte damit "123456" abgelöst, welcher nur 1,5 Millionen mal gezählt wurde.

Für die Analyse hat der Anbieter 3 Terabyte an Datenbanken ausgewertet und daraus in Zusammenarbeit mit unabhängigen Forschenden eine Liste erstellt. Untersucht wurden dabei Passwörter, die aus verschiedenen Leaks oder Hacks stammten. Wann die einzelnen Logins erstellt wurden, geht aus der Analyse jedoch nicht hervor. Bei einem Grossteil der gezählten Passwörter dürfte es sich aber um ältere Logins handeln, da heutzutage ein Grossteil der Online-Anbieter ein Passwort aus mindestens 8 Zeichen in Kombination mit Ziffern oder Sonderzeichen verlangt.