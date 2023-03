5 Millionen Dollar für Marketing-KI-Startup Nexoya

Das 2018 in Zürich gegründete Startup Nexoya hat in einer Serie-A-Finanzierungsrunde 5 Millionen Dollar erhalten, wie 'Venturelab' berichtet . Das Geld stammt aus dem "Blacksheep Madtech" Fonds, der von Eureka Venture verwaltet wird.

Das Kapital soll in den Ausbau des Teams und in die weitere Expansion gesteckt werden. Nexoya hat Büros in Zürich und Berlin und ist bisher in der Schweiz und Deutschland aktiv. Als zusätzliche Märkte kommen beispielsweise Italien und Grossbritannien in Frage. Das Team soll von gegenwärtig 24 bis Ende 2023 auf 30 Mitarbeitende ausgebaut werden.

Nexoya bietet eine KI-basierte Plattform zur automatisierten Verteilung von Werbung auf verschiedene digitale Kanäle und Tools für die Optimierung von Werbebudgets an. Gegenwärtig sind 40 digitale Channel angeschlossen, weitere sollen integriert werden. 2022 ist der Umsatz des Startups laut 'Venturelab' um 12,5% gewachsen. Zu den bestehenden Kunden gehören Generali, Yuh, Magix, Sunrise und Kardex.

Das Unternehmen ist eines der 10 Schweizer Startups, die beim Programm " Venture Leaders Technology 2023 " dabei sind. Im Rahmen dieses Startup-Programms können jährlich Vertreter von 10 Startups ins Silicon Valley reisen, um dort die Atmosphäre aufzusaugen, zu netzwerken und mit potenziellen Investoren und Partnern zu sprechen. Dieses Jahr findet die Reise im April statt.