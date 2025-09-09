77 Schweizer IT-Lernende absolvieren höhere Berufsbildung

9. September 2025 um 13:31
Die Empfängerinnen und Empfänger von ICT-Fachausweisen und -Diplomen. Foto: ICT-Berufsbildung

Der weitaus grösste Teil hat eine Weiterbildung als Wirtschaftsinformatikerin oder Wirtschaftsinformatiker abgeschlossen.

In Olten hat die diesjährige Diplomfeier für Absolventinnen und Absolventen der höheren Berufsbildung stattgefunden. Wie ICT-Berufsbildung Schweiz mitteilt, haben nicht weniger als 59 Kandidatinnen und Kandidaten ihre Berufsprüfung als Wirtschaftsinformatiker bestanden und ihren eidgenössischen Fachausweis erhalten.
Ebenfalls einen Fachausweis erhalten haben weitere vier Lernende, die eine Weiterbildung als ICT-Application Development Specialist erfolgreich abgeschlossen haben.
Dazu kommen noch 14 Absolventinnen und Absolventen der höheren Fachprüfung zum ICT-Manager mit eidgenössischem Diplom.
Insgesamt, so ICT-Berufsbildung, sind im Mai 2025 104 Kandidatinnen und Kandidaten zu den eidgenössischen Berufs- und höheren Fachprüfungen angetreten. Besonders erfreulich sei dabei, dass die Zahl der Prüfungsanmeldungen im Vergleich zu den Vorjahren erneut gestiegen sei. Dies sei ein Zeichen dafür, dass die höhere Berufsbildung an Attraktivität gewinne und ICT-Fachkräfte sich gezielt auf anspruchsvolle Jobs vorbereiten wollen.
Die nächste Diplomfeier findet im Frühling 2026 statt. Dann werden neue ICT-Platform Development Specialists und Cyber Security Specialists den eidgenössischen Fachausweis sowie Information Security Manager das eidgenössische Diplom erhalten.

