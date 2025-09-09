77 Schweizer IT-Lernende absolvieren höhere Berufsbildung

Abo
Post plant 200 neue IT-Stellen in Portugal
In den nächsten fünf Jahren sollen am Standort Lissabon rund 200 zusätzliche IT-Stellen geschaffen werden. Parallel rechnet die Post mit weniger IT-Beschäftigten in der Schweiz.
Loading
In den nächsten fünf Jahren sollen am Standort Lissabon rund 200 zusätzliche IT-Stellen geschaffen werden. Parallel rechnet die Post mit weniger IT-Beschäftigten in der Schweiz.
Rund 30 Personen und Unternehmen in der Schweiz haben die Chance, im November einen der begehrten Digital Economy Awards abzuräumen. Die Finalisten stehen jetzt fest.
Im August hat die Zahl der arbeitslosen ICT-Fachkräfte schweizweit zugenommen. Auch in den grossen Kantonen zeigt sich das gleiche Bild.
Der Gründer und langjährige CEO Rinaldo Lieberherr zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück. Sein Nachfolger Simeon Roth kommt von Faigle.