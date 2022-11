Aargau migriert die SAP-Basis für 10 Millionen Franken in die Cloud

Im Jahr 2006 hat der Kanton Aargau SAP eingeführt. Damals wurde ein dafür genehmigter Verpflichtungskredit in der Höhe von 6,1 Millionen Franken um 0,3 Millionen unterschritten. Nun soll die Basis des ERP-Systems in die Cloud, wie aus einer Publikation auf Simap hervorgeht. Der SAP-Basis-Betrieb soll von On-Premises in die SAP Cloud migriert werden.

Durchgeführt werden soll das Projekt von SAP selbst. Ein Zuschlag über 9,3 Millionen Franken hat die IT-Abteilung des Kantons dazu freihändig an die Schweizer Gesellschaft der Softwareschmiede erteilt. Gemäss der Simap-Publikation wird ein Vertrag über 5 Jahre abgeschlossen. Die Vergabesumme entspreche der Vertragssumme über die gesamte Laufzeit.

Es komme "aufgrund der technischen oder künstlerischen Besonderheiten des Auftrags oder aus Gründen des Schutzes geistigen Eigentums nur ein Anbieter in Frage" und es gebe "keine angemessene Alternative", zitiert der Kanton aus der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB). Deshalb könne die Vergabe freihändig an SAP Schweiz vergeben, wie es weiter heisst.